Principe Harry e Meghan Markle teriam ficado chateados com polêmica em torno do nome da filha

Príncipe Harry e Meghan Markle encontraram-se no centro de mais uma controvérsia midiática que transcende as usuais disputas familiares, para tocar em questões de legado e tradição na escolha do nome de sua filha, Lilibet. Desde que se afastaram dos deveres reais e se mudaram para a Califórnia, a vida do casal tem sido um turbilhão de eventos, marcada por entrevistas reveladoras e publicações que desafiam a imagem tradicional da Família Real Britânica. A escolha de batizar sua filha caçula como Lilibet Diana carrega uma densidade simbólica significativa, homenageando simultaneamente a Rainha Elizabeth II e a Princesa Diana.

A controvérsia surgiu quando alegações emergiram de que a Rainha Elizabeth II teria reagido negativamente ao uso de seu apelido íntimo, Lilibet, para a neta. Tais reivindicações, veiculadas por fontes literárias, sugerem um momento de tensão inédita para a monarca. No entanto, essa narrativa foi contraposta por informações de um informante do palácio à Us Weekly, afirmando que Harry e Meghan receberam total aprovação para o nome, desmentindo alegações anteriores de descontentamento real.

O nome que une gerações

Apesar da polêmica, Harry e Meghan permanecem focados em sua vida familiar longe da imprensa britânica, desfrutando de momentos com seus filhos, Archie e Lilibet, em um ambiente mais reservado. A escolha do nome Lilibet Diana não só presta homenagem a duas figuras centrais na vida de Harry mas também reflete a contínua reverência às tradições familiares, apesar das tensões existentes. A história ilustra a complexidade das relações dentro da Família Real e o peso das expectativas e normas monárquicas sobre as escolhas pessoais dos seus membros.

Fonte: Revista Monet