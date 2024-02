O rock não morre: AC/DC voltará aos palcos

Quando todos pensávamos que o AC/DC nunca mais iria tocar ao vivo nos palcos, nas últimas horas milhares de fãs explodiram de emoção ao ser oficializado no site oficial da lendária banda australiana que eles farão uma turnê pela Europa em 2024.

A última vez que os clássicos do rock ‘Highway to hell’, ‘Thunderstruck’ e ‘Back in black’ foram tocados em um concerto foi há oito anos, durante a última turnê ‘Rock or Bust’, que ocorreu entre 2015 e 2016. Além da confirmação das cidades e datas, foi anunciado que o retorno contará apenas com dois membros históricos: o guitarrista fundador Angus Young e o cantor Brian Johnson.

Datas e locais

A primeira parada da nova turnê será em 17 de maio e sua culminação na Europa será em 17 de agosto. Até agora, serão várias cidades da Alemanha, Itália, Espanha, Países Baixos, Áustria, Suíça, Reino Unido, Eslováquia, França, Bélgica e Irlanda.

Para esta nova turnê, lançada com a desculpa de mostrar o material de ‘Power Up’, álbum lançado em 2020, a banda estará acompanhada pelos músicos Stevie Young, sobrinho de Angus, na guitarra rítmica; o ex-integrante do Jane’s Addiction, Chris Chaney, no baixo; e o músico de sessão Matt Laug na bateria.

Entre 2015 e 2016, Stevie Young já havia substituído seu tio Malcolm Young devido ao seu diagnóstico de demência, que ele enfrentou por vários anos até sua morte em 2017. Chaney substituirá Cliff Williams e Laug substituirá Phil Rudd, que há cerca de uma década enfrenta problemas legais relacionados à posse de drogas e ameaças de morte, o que também o excluiu da turnê ‘Rock or Bust’.

Embora ainda não tenha sido confirmado, nas últimas horas os rumores sobre a possível passagem do AC/DC pelos Estados Unidos aumentaram e, apesar de ainda não ter sido dito nada, muitos países latinos mantêm a esperança de contar com a presença da banda em suas regiões.