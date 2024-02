Memes da folia: confira os memes que viralizaram nesse Carnaval

Ivente Sangalo no Carnaval de Salvador. (Reprodução / Instagram)

O Carnaval mal chegou ao fim e já temos muito o que recordar. Além de desfiles e fantasias que marcaram as comemorações não tinha como passar um ano sem o aparecimento de novos, e reaparecimento de antigos, memes.

De acontecimentos inusitados a lembrança de antigos bordões, estes foram os dois principais memes que marcaram o Carnaval de 2024.

“Calma, Calabreso”

Um antigo conhecido de muitas pessoas que gostam de acompanhar conteúdos humorísticos na internet voltou com tudo após ser utilizado durante uma briga no BBB 24. Durante uma discussão no programa, o participante Davi foi o responsável por “reviver” a expressão criada pelo humorista Toninho Tornado.

Conforme publicado pelo O Globo, o humorista conquistou seguidores na internet por meio de seu canal no YouTube, o “Canal do Delício”. Em vídeos de pegadinhas, Toninho usa apelidos diferentes para se referir aos “alvos” de suas pegadinhas.

Termos como “CNPJoto”, “Samsungo”, “Caldo de Cano” e “Calabreso” foram utilizados por ele ao longo de diversos vídeos.

Apesar de alguns dos vídeos do humorista serem populares na internet, os participantes do Big Brother Brasil desconheciam o termo, e acabaram acusando Davi de utilizar uma expressão inadequada, fazendo o brother ter que explicar o significado do termo.

A partir daí, não precisou muito para que a expressão inspirasse fantasias e até mesmo uma música.

Macetando o apocalipse

Outro acontecimento que marcou o Carnaval 2024 e que segue repercutindo nas redes sociais foi o encontro entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil durante a passagem do trio elétrico de Ivete em Salvador.

Em uma breve fala durante a apresentação de Ivete, Baby do Brasil pediu a palavra e aproveitou o momento para “avisar os foliões sobre a chegada do apocalipse”.

“Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos”, alertou Baby que além de cantora, é pastora.

Ivete fez questão de manter o bom-humor e respondeu: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele (..) Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando, está macetando certo”.

Em pouco tempo o vídeo com a reação da cantora foi compartilhado nas redes sociais e segue sendo um dos momentos mais comentados da folia deste ano.

esse vídeo nasceu um clássico



VEVETA MACETANDO O APOCALIPSE



pic.twitter.com/4lmYYoXXRO — sebastian (@sebastianismos) February 11, 2024

Leia também: Deolane Bezerra vira alvo de investigação após postar foto usando colar de traficante; entenda