Margot Robbie e seu visual no almoço do Oscar pelo qual dizem que ela parece “uma vovó”

Margot Robbie A atriz foi criticada por seu look no almoço do Oscar 2024 (Lia Toby / Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Cada vez falta menos para o Oscar 2024 e as atividades com os famosos já começaram, como o almoço dos indicados que contou com celebridades como Emily Blunt, Emma Stone e Margot Robbie.

Essas celebridades posaram no tapete vermelho e deslumbraram com seus looks. No entanto, uma delas foi duramente criticada, e foi Margot.

E é que a celebridade, que não foi indicada nesta edição do Oscar depois de seu papel em Barbie, usou um traje no estilo da famosa boneca, mas parece que não agradou aos fãs.

Margot Robbie e seu visual pelo qual dizem que parece uma “vovó” no jantar do Oscar

Margot Robbie não foi indicada ao Oscar 2024, mas foi convidada para o almoço dos indicados que aconteceu em Beverly Hills nesta segunda-feira.

A atriz usou um look tweed muito chique composto por uma saia de cintura alta, top e um blazer curto em tons de rosa e branco da Chanel.

Seu traje foi complementado com uma bolsa idêntica ao seu visual da Chanel e sapatos de salto alto e bico fino nude e preto, e ela deixou o cabelo solto.

Embora tenha parecido muito ao estilo Barbie vintage, a famosa foi criticada pelo seu visual, já que, por ser de roupas tricotadas, a compararam com uma "vovó".

"Parece uma avozinha, moderna mas avozinha afinal", "minha avó se vestia com essas roupas haha", "Margot ainda está imersa no papel de Barbie", "não gostei do seu visual, ela parece envelhecida", "está muito bonito, mas o tecido não lhe favorece", "Margot deveria se vestir melhor e mostrar a eles o que perderam", e "minha avó se vestia com esse tipo de roupa", foram alguns dos comentários nas redes.

Embora tenha recebido críticas, outros elogiaram sua roupa e afirmaram que ela estava "mais linda do que nunca", e pediram para que seu estilo de Barbie nunca morra.