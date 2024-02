Marcelo Adnet e ex enfrentam acusações de criar ‘fake news’em Portugal para atenuar crise pessoal

Nas semanas que antecederam um episódio controverso no Carnaval, Marcelo Adnet e sua então esposa, Patricia Cardoso, juntamente com sua filha, embarcaram para Portugal numa tentativa de superar uma fase turbulenta em seu relacionamento. Apesar da crise que se desenrolava, o casal compartilhou momentos que pareciam retratar uma união harmoniosa e apaixonada, alimentando as redes sociais com imagens idílicas de sua viagem. Entretanto, a realidade veio à tona quando Adnet foi visto em um vídeo beijando outra mulher durante uma noitada em Lisboa, provocando uma avalanche de críticas e questionamentos sobre a autenticidade das relações retratadas nas redes sociais.

Entre a realidade e a representação

Macelo Adnet e Patricia Cardoso — Foto: rep/ instagram

A revelação do encontro de Adnet com outra pessoa não apenas encerrou seu casamento, mas também levantou debates acalorados sobre a discrepância entre a vida como é vivida e como é apresentada online. O incidente deixou os fãs e seguidores perplexos, questionando a veracidade dos momentos felizes compartilhados pelo casal antes do escândalo. Apesar da tempestade mediática, Patricia e Adnet optaram por manter uma postura civilizada, continuando a seguir mutualmente nas redes sociais, embora o futuro de sua relação permaneça incerto.

Fonte: Extra

