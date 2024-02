Keane no Brasil: o que se sabe até agora sobre os shows da banda no país

Com a realização do Rock in Rio já era esperado que 2024 fosse palco de diversos shows internacionais no segundo semestre. No entanto, além do festival, outras bandas e artistas estão confirmando apresentações solo no Brasil.

Segundo o jornalista José Norberto Flesch, quem deve anunciar sua vinda ao Brasil muito em breve é a banda britânica Keane. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado pelo jornalista em suas redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 14 de fevereiro.

Apesar de confirmar que a banda vem ao Brasil no segundo semestre, as datas e locais das apresentações ainda não foram fechadas e divulgadas. “Em outubro ou novembro. Eles ainda estão costurando as datas”, afirma.

Conforme a publicação, essa não é a primeira vez que o quarteto vem ao Brasil: “O álbum ‘Hopes and Fears’ está completando 20 anos e a banda está vindo de novo”.

“Somewhere Only We Know”

Keane é uma banda britânica de rock alternativo formada por Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, Jesse Quin e Richard Hughes.

Lançado em 10 de maio de 2004, ‘Hopes and Fears’ foi o álbum de estreia do quarteto, que foi alçado ao estrelado com sucessos como “Everybody’s Changing” e “Somewhere Only We Know”, música que chegou a ser regravada pela cantora Lily Allen no ano de 2014.

No site da banda já foi realizado o anúncio da turnê comemorativa de 20 anos do álbum, contando com as datas de shows a serem realizados até o mês de setembro. Novas datas estão aguardando divulgação e devem ser liberadas em breve.

A última apresentação do Keane no Brasil aconteceu no ano de 2019, e foi realizada em São Paulo, no Espaço das Américas.

