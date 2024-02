Harry e Meghan mudam o nome de seus filhos e continuam se aproveitando de seus títulos reais

Invictus Games Sydney 2018 SYDNEY, AUSTRÁLIA - 20 DE OUTUBRO: Príncipe Harry, Duque de Sussex e Meghan, Duquesa de Sussex durante o JLR Drive Day na Ilha Cockatoo em 20 de outubro de 2018 em Sydney, Austrália. (Foto de Chris Jackson/Getty Images para a Invictus Games Foundation) (Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Ga)

O príncipe Harry e Meghan Markle surpreenderam em 2020 ao renunciar aos seus títulos reais e se desvincular da coroa britânica ao se mudarem para os Estados Unidos, não sem antes denunciar como a atriz foi vítima de racismo por parte da imprensa e até mesmo de alguns familiares reais, causando grande controvérsia mundial.

Embora ambos tenham afirmado que estavam tentando deixar a realeza para trás, a verdade é que eles ainda mantêm muito presente o status como membros reais e agora que estão tentando lançar novos projetos, eles estão novamente se vangloriando disso, o que tem indignado os seguidores da família real britânica.

Harry e Meghan têm se dedicado a lançar projetos juntos na área de negócios, patrocínios, empresas, organizações e fundações. Recentemente, eles apresentaram o site renovado Sussex.com, que levou pelo menos um ano para ser modificado e agora busca mostrar as novidades do casal.

A decisão de Harry e Meghan de mudar os nomes de seus filhos

De acordo com vários meios de comunicação internacionais, Harry e Meghan tomaram a drástica decisão de mudar o sobrenome de seus filhos. O príncipe Archie e a princesa Lilibet agora serão chamados de Archie Sussex e Lilibet Sussex.

Desta forma, os ex-duques de Sussex buscam posicionar sua marca Sussex nos negócios que empreenderão, situação que tem causado espanto, pois embora eles tenham afirmado que desejam deixar para trás seus vínculos com a monarquia, continuam usando o título que tiveram para continuar faturando.

O lançamento ocorre dias depois da viagem de Harry ao Reino Unido, após saber que seu pai está com câncer. No entanto, a visita foi efêmera e na ausência do príncipe William, que teria se recusado a ver seu irmão mais novo.

No site, pode-se observar que Harry se define como "humanitário, veterano militar, defensor da saúde mental e ativista ambiental", além de "o autor mais vendido do New York Times de Spare".

Por sua vez, Meghan destaca que é "uma feminista e defensora dos direitos humanos e da equidade de gênero".

As críticas não demoraram a aparecer nas redes sociais, pois muitos exigem que o casal pare de usar os títulos aos quais supostamente renunciaram há quatro anos.

“Descrença e desespero de Harry e Meghan, desde uma renúncia precipitada que irritou a Rainha Elizabeth II, a família real sênior, e como sua produtora ‘Archewell’ não funcionou para eles, agora lançam sua marca ‘Sussex’ usando seu título real para vender”, disse uma usuária em X.