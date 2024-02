Estação de rádio se recusa a tocar a nova música de Beyoncé, o que deixa seus fãs furiosos

O mundo da música country em Oklahoma se viu envolvido em controvérsia quando a estação de rádio KYKC inicialmente rejeitou a solicitação de um fã para reproduzir a nova música de Beyoncé, ‘Texas Hold ‘Em’, o que desencadeou um completo caos entre os fãs e a cantora.

A recusa da estação em reproduzir a música desencadeou uma onda de indignação entre os fãs da artista, que criticaram a decisão nas redes sociais. O conflito começou quando um usuário do X, @jussatto, compartilhou uma captura de tela do e-mail que recebeu da estação KYKC após solicitar a reprodução da música de Beyoncé.

Não reproduzir a nova música de Beyoncé causou grande polêmica para uma estação de rádio

No e-mail, a estação afirmava que não reproduziam música da Beyoncé porque se identificavam como uma estação de música country. Essa resposta provocou acusações de racismo por parte dos usuários das redes sociais, que argumentaram que a estação estava discriminando a Beyoncé devido à sua raça e gênero.

Roger Harris, o gerente geral da Southern Central Oklahoma Radio Enterprises (S.C.O.R.E.), empresa matriz da estação KYKC, respondeu às críticas explicando que a estação estava seguindo seu protocolo habitual ao rejeitar a solicitação inicialmente.

Harris afirmou que a estação estava focada no mercado local e que precisava esperar que as novas músicas se estabelecessem nas listas de reprodução antes de adicioná-las à programação. No entanto, Harris também admitiu que a estação cometeu um erro ao não estar ciente do lançamento da nova música da Beyoncé.

Beyoncé é música country? A pergunta que todos estão fazendo

Após críticas e apelos dos fãs nas redes sociais, a estação KYKC finalmente cedeu e começou a tocar ‘Texas Hold ‘Em’ em sua programação. Harris assegurou aos fãs que a estação estava aberta à música de Beyoncé e que estavam dispostos a apoiar sua incursão no gênero da música country.

O incidente destaca a crescente influência de Beyoncé no mundo da música country e a importância da diversidade no gênero. Embora inicialmente tenha havido controvérsia, a resposta rápida da estação KYKC às críticas demonstra a importância do compromisso com o público.