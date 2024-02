Chiefs celebra seu título em Kansas City, mas sem Taylor Swift

O centro da cidade de Kansas City se tornou um mar vermelho na quarta-feira, uma data em que os fãs do Chiefs comemoraram seu terceiro título do Super Bowl em cinco anos com um desfile.

"Estamos colecionando troféus", afirmou o linebacker Drue Tranquill enquanto subia em um ônibus e pegava o microfone de um repórter durante as comemorações após a virada dos Chiefs por 25-22 na prorrogação no domingo contra os 49ers de San Francisco.

Os canhões de confetes explodiram dos ônibus de dois andares nos quais os jogadores se deslocaram entre a torcida. DJs e bateristas anunciaram sua chegada. Ao longo do trajeto, os fãs penduraram-se nas árvores e subiram nos telhados para ter uma melhor vista.

O dono Clark Hunt estava em um dos seus ônibus com o troféu Lombardi. Eric Stonestreet, estrela da série de televisão ‘Modern Family’, foi parte dos milhares de fãs.

Muitos fãs se perguntaram se a superestrela do pop Taylor Swift estaria com seu namorado Travis Kelce durante o desfile. Mas a cantora não estava em lugar nenhum no início do desfile. Em vez disso, Kelce estava com sua mãe Donna Kelce, considerada uma superestrela entre as mães da NFL.

A incomum temperatura quente de 15 a 20 graus Celsius levou a um maior número de pessoas presentes. De acordo com dados das autoridades da cidade, atingiu um milhão de participantes.

"Eu perdi no ano passado e disse 'Não vou perder este ano'", disse um antigo fã chamado Charles Smith Sr., que viajou de Sicklerville, Nova Jersey.

Após décadas sem ganhar um campeonato, a cidade começa a ganhar experiência em desfiles de vitória. Há cinco temporadas, os Chiefs também superaram os 49ers para seu primeiro título da NFL em 50 anos. E também está fresco na memória a consagração dos Reais na Série Mundial de 2015, seu primeiro campeonato de beisebol em 30 anos.

Depois, no ano passado, os Chiefs derrotaram os Eagles da Filadélfia e prometeram que voltariam por mais.

Uma mudança é que o desfile desta vez começou às 11 horas para que as pessoas pudessem se dispersar antes da hora do jantar no Dia dos Namorados.