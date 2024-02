A terrível previsão de Nostradamus sobre o Rei Charles III e sua possível abdicação do trono britânico

O falecimento da rainha Elizabeth II em setembro de 2022 mudou completamente as coisas para a família real britânica. Seu filho, agora rei Charles III, assumiu o trono e foi coroado em 6 de maio de 2023, apesar de algumas insatisfações, pois ele não é a pessoa mais aclamada em seu círculo imediato, esses seriam os príncipes de Gales.

Milhares de pessoas se perguntaram quando William assumiria o trono e agora, com o diagnóstico de câncer do rei Charles, a dúvida começa a se tornar realidade. O ano de 2024 tem sido muito complicado para a realeza britânica, que viu Kate Middleton passar por uma cirurgia abdominal e agora com a notícia de que o monarca está sofrendo com uma terrível doença.

Acontece que as previsões de Nostradamus para 2024 já haviam previsto isso e aprofundaram não apenas a morte do rei, mas também naquilo que seria a nova coroação. O que disse Nostradamus sobre o futuro da monarquia britânica?

O vidente teria previsto a abdicação do “rei das ilhas”

De acordo com a profecia de Nostradamus, o trono não passaria para o próximo na linha de sucessão de herdeiros, pois aquele boticário adivinho diz que a pessoa que chegará ao poder é alguém que nunca esperava se tornar rei.

"Porque desaprovaram seu divórcio / Um homem que depois consideraram indigno / O povo expulsará o Rei das ilhas / Um homem substituirá quem nunca esperou ser rei".

Alguns sugerem que seria o príncipe Harry, embora para que isso aconteça muitas coisas devem ocorrer, pois, se o rei morrer ou abdicar, o próximo na linha de sucessão seria seu primogênito, William, mas se ele morrer ou abdicar ou não quiser o trono, não passaria para Harry, mas para seu próprio filho primogênito, George, depois Charlotte e depois Louis; somente após todos eles, Harry entraria no direito à coroa.

Nesse sentido, as coincidências se alinharam misteriosamente, especialmente com o anúncio do câncer que o monarca do Reino Unido sofre, semearando o dilema de uma possível abdicação.