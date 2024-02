Taylor Swift exibiu mais de US$30 mil em joias no Super Bowl 2024

Numa noite em que o esporte e o entretenimento se uniram para criar momentos inesquecíveis, Taylor Swift não deixou passar a oportunidade de brilhar no Super Bowl 2024, não apenas pela sua presença, mas também pelo seu estilo icônico.

A cantora, de 34 anos, chamou a atenção ao chegar no Allegiant Stadium em Nevada, demonstrando seu apoio ao jogador Travis Kelce e ao Kansas City Chiefs com um traje que incluía uma deslumbrante bolsa em forma de bola de futebol americano, projetada pela prestigiosa marca Judith Leiber.

Na companhia de Brittany Mahomes, Ice Spice e Blake Lively, Taylor foi vista no show usando uma calça preta com pequenas aberturas, um top tipo corset e detalhes representativos de seu namorado, Travis Kelce. Embora tenha chegado ao estádio com uma jaqueta do Kansas City, a cantora nunca a usou devido ao calor que estava fazendo em Las Vegas.

O corset da marca Dion Lee que ela usou tem o preço de US$720, a calça com aberturas e detalhes teve um custo de US$130 e seus sapatos de salto da marca Louboutin custaram US$1195.

Na joalheria, Taylor usou um colar com um 87 (número de Travis), que custa US$4.250, outro colar estilo choker de US$7.500, assim como um pingente de rubi de US$5.420, uma pulseira da mesma pedra e outra pulseira de preços de US$5.660 e US$19.950.

Quanto custa a bolsa?

Este acessório, incrustado com cristais e personalizado com o número da camisa de Kelce, não foi um presente do seu namorado, mas uma agradável surpresa de Shaquille O’Neal e Jamie Salter, CEO do Authentic Brands Group. Em uma publicação no Instagram, O’Neal compartilhou a entrega da exclusiva bolsa para Swift, confirmando sua admiração pela estrela pop. Avaliada em US$ 4.495, essa bolsa se destaca não apenas pelo seu preço, mas também pelo seu significado, sendo uma homenagem ao esporte e ao relacionamento de Swift com Kelce.