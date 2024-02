Shakira e Alejandro Sanz compartilham momento íntimo em Miami: até estavam de mãos dadas

Há anos se rumora que entre Shakira e Alejandro Sanz há mais do que uma bela amizade, pois em cada encontro juntos eles transbordam cumplicidade e bastante química.

Isso surgiu desde que compartilharam videoclipes e palcos com as músicas ‘La Tortura’ e’ Te lo agradezco pero no’, consolidando uma relação que transcende o tempo com o quão bem eles se dão, algo que ficou evidente recentemente.

Nas histórias do Instagram da colombiana, a intérprete de ‘Waka waka’ exibiu um divertido reencontro com o espanhol, onde ambos mostraram o carinho e a confiança que têm um pelo outro, animando os fãs.

Momento íntimo

“Assim é que gosto de ir ao salão de cabeleireiro”, começou a barranquillera no vídeo, enquanto lavam seu cabelo e estende o braço para segurar as mãos do cantor.

Do outro lado estava Alejandro Sanz, que não hesitou nem por um segundo em segurar Shakira enquanto ele também recebia a lavagem, pois ambos foram para renovar o visual.

"Vou mudar meu visual", afirma o famoso. "Eu sou como um bonequinho que vai mudando de visual", acrescentou sorrindo enquanto seu colega explodiu em risadas e se declarou responsável pela nova imagem de Sanz.

"Você tem que se deixar guiar por mim no assunto do visual. Eu sou sua consultora", diz a empresária também. "Você está aqui para isso", ele responde resignado, sabendo que toda a decisão recairá nos gostos de sua amiga. "Se houver alguma reclamação de seus fãs, é comigo", disse.

Mais tarde, Shakira exibiu orgulhosamente o resultado, animada e carinhosa. “Eu amo! Que lindo. Ah, que carinha, olha só!”, expressou enquanto gravava seu parceiro, que não pôde evitar ficar corado diante desses comentários, que mais uma vez mostram a ligação tão próxima que os une e que ocasionalmente gera rumores de romance.