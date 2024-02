Shakira bateu um novo recorde no Facebook: do que se trata?

Shakira bateu novo recorde no Facebook

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nasceu em Barranquilla, Colômbia em 1977. Desde muito jovem, mostrou seu talento musical e começou a escrever suas próprias músicas. Aos 13 anos, lançou seu primeiro álbum e desde então, não parou de colher sucessos. Ao longo de sua carreira, Shakira vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, ganhou 15 Prêmios Grammy Latinos, 3 Prêmios Grammy e recebeu mais de 600 indicações ao longo de sua carreira. e 12 prêmios Billboard. Além disso, é conhecida por sua habilidade de cantar em diferentes idiomas como espanhol, inglês, francês, italiano e português.

Mas o seu talento não se limita apenas à música. Shakira também é uma filantropa comprometida com causas sociais e ambientais. Ela fundou a Fundação Pies Descalzos para ajudar crianças desfavorecidas na Colômbia e tem sido embaixadora da boa vontade da UNICEF desde 2003. Quanto ao seu estilo musical, Shakira é conhecida por fundir diferentes gêneros como pop, rock, reggaeton e música latina. Alguns de seus maiores sucessos incluem "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever" e "La Tortura".

A colombiana não apenas quebra recordes nas paradas musicais de plataformas como Spotify ou YouTube, ela também é a rainha do Facebook. Foi assim que foi divulgado pela conta @theworldindex, que elabora listas focadas em economia, arte e cultura, ciência, tecnologia, esportes, viagens, política e assuntos militares em todo o mundo. Neste caso, foi feita uma pesquisa sobre quem é a mulher mais seguida no Facebook.

Shakira ocupou o primeiro lugar com 124 milhões de seguidores com uma grande diferença em relação ao segundo lugar de Rihanna com 104 milhões.

Quanto às outras artistas que seguem a barranquillera estão Selena Gómez, Taylor Swift, Katy Perry, Adele, Jennifer Lopez, Beyoncé, Priyanka Chopra e Lady Gaga.