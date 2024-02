'Sem mirtilo extra': site publica quebra-cabeças sem sentido

Imagine-se diante de uma pilha de panquecas cobertas com chantilly, mirtilos e um morango gigante. À primeira vista, todas as pilhas parecem iguais, com quatro mirtilos bem visíveis. No entanto, uma delas contém um mirtilo extra, desafiando sua capacidade de observação.

Este quebra-cabeças desafiador que promete testar sua visão e capacidade de concentração. Você tem apenas 30 segundos para encontrar o mirtilo extra oculto sob o creme, então esteja preparado para um desafio rápido e divertido.



Se você conseguiu encontrar o mirtilo extra, você está doido! Caso contrário, não se preocupe, a maioria das pessoas também não consegue encontrá-lo tão facilmente. Afinal, é impossível encontrá-lo.

