‘Rainha do Carnaval’: Sabrina Sato arrasa em São Paulo e no Rio de Janeiro

Em 2024 é praticamente impossível falar em Carnaval sem falar na apresentadora Sabrina Sato. Marcando 20 anos desde sua estreia na avenida, a apresentadora já se tornou um dos principais nomes da folia no Brasil.

No ano de 2004, após sair do BBB, Sabrina fez sua estreia desfilando pela Gaviões da Fiel, escola tradicional do carnaval de São Paulo. Desde então ela não parou mais de desfilar e demonstrar seu amor pela festa e pela escola.

Como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina representou a “Ciência do Infinito” a frente da bateria que representou a “Infinita Natureza”. Conforme publicado pela CNN Brasil, a fantasia, idealizada por Henrique Filho, possuía detalhas em metal e pedrarias coloridas que tinham a intenção de transformar em adereço a matéria que compõe o universo.

Em declaração realizada pouco antes de entrar na avenida, a musa fez questão de mostrar como sua fantasia refletia sua relação com o Carnaval. “O DNA carrega todas as nossas informações e a nossa história. E no meu DNA tem muita alegria e o amor pelo Carnaval”.

Passagem pela Sapucaí

No Rio de Janeiro, Sabrina Sato é Rainha de Bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel. No enredo que contou com samba de Martinho da Vila, a apresentadora representou a Corrente Sanguínea.

“Minha fantasia é de corrente sanguínea, está maravilhosa. Estou animada para desfilar”, declarou.

Ao todo, a fantasia de Sabrina pesava 37kg e foi a fantasia mais pesada já utilizada por ela em um desfile de Carnaval.

Além de sair a frente das baterias, Sabrina também entregou tudo nos looks utilizados em festas e bailes de Carnaval. No aguardado Baile da Vogue, a apresentadora aproveitou o tema galático para encarar a musa das praias de Marte, e serviu com um look completamente vermelho, brilhante e futurista.

