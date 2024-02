Quem são os que podem substituir o Rei Charles III?

Após o anúncio de que o rei Charles foi diagnosticado com câncer, sete membros da realeza foram designados para substituí-lo em funções oficiais, enquanto o monarca inicia seu tratamento.

O rei Charles não está abdicando do trono, mas reduzirá seus compromissos públicos enquanto enfrenta o tratamento do câncer. Apesar da incerteza, os médicos estão otimistas com o tratamento, que foi iniciado após um procedimento hospitalar para aumento benigno da próstata.

Quem pode substituir o rei?

Sete membros da realeza foram autorizados a substituir o rei em suas funções oficiais, incluindo a rainha, o príncipe de Gales, William, Andrew e Princesa Beatrice. No entanto, é improvável que sejam formalmente chamados, pois o rei continuará a conduzir assuntos de Estado nos bastidores.

Diante dessa situação, apenas membros 'trabalhadores' da família real serão convocados como Conselheiros de Estado, excluindo o Príncipe Andrew e o Príncipe William da lista. A Princesa Anne e Edward podem ser chamados a ocupar seus lugares.

Charles, acompanhado pela Rainha Camila, foi visto entrando na London Clinic para tratamento, enquanto permanece positivo e agradece à equipe médica pela rápida intervenção. Este anúncio do Palácio de Buckingham visa evitar especulações e promover a compreensão pública sobre o câncer.