O que Brad Pitt fez no rosto? O ator reapareceu e os fãs especulam sobre essa cirurgia estética

Brad Pitt O ator surpreendeu com a expressão do seu rosto (Monica Schipper, Kevin Winter/Getty)

Brad Pitt sempre foi um dos galãs por excelência de Hollywood, então não é surpresa dizer que ele foi visto mais bonito do que nunca. No entanto, seu visual mais recente no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara deixou todos de queixo caído, pois ele não apenas parecia bonito, mas completamente rejuvenescido, como nos seus melhores tempos.

O protagonista de ‘Trem Bala’ atualmente tem 60 anos e optou por usar uma camisa e um casaco marrons para proferir algumas palavras na cerimônia e entregar o prêmio ao Artista Destacado do Ano. O ator também exibiu uma leve barba no rosto, cabelo loiro areia e sobrancelhas claras, o que lhe conferiu uma aparência mais jovem.

Brad já estava começando a causar polêmica sobre sua aparência desde que foi visto na estreia de ‘Bob Marley: One Love’ no Regency Village Theatre em Los Angeles.

Nas redes sociais, os internautas imediatamente começaram a especular que Pitt passou por um lifting facial, um dos procedimentos estéticos da moda entre os famosos. Com isso, o ator fez jus ao seu papel principal no filme Benjamin Button, onde interpreta um homem que rejuvenesce à medida que os anos passam.

De acordo com o médico estético Jonny Betteridge, que se tornou famoso por analisar as transformações das celebridades no TikTok, Brad teria se submetido a esse lifting facial, uma intervenção discreta que poderia ter custado mais de US$ 126.290,00.

Embora não haja evidências de que Brad tenha passado por uma cirurgia, o médico comparou duas fotografias da estrela com três anos de diferença e, embora tenha notado mudanças significativas, deixou claro que elas parecem muito naturais.

O que é o lifting facial ao qual Brad Pitt teria se submetido?

De acordo com a Clínica Mayo, um lifting facial envolve levantar a pele e apertar os tecidos e músculos. A gordura do rosto e do pescoço pode ser esculpida, removida ou reposicionada. Em seguida, a pele do rosto é reposicionada sobre os contornos do rosto recém-reposicionados. O excesso de pele é removido e a ferida é suturada ou fechada com fita adesiva.

Os sinais de envelhecimento que um lifting facial pode restaurar incluem:

Pele relaxada e flácida no teu rosto.

Linhas de dobra ou rugas profundas entre o nariz e os cantos da boca.

Gordura facial que caiu ou está faltando.

Pele flácida nas bochechas e/ou na mandíbula (conhecida como papada).

Pele flácida e gordura extra no pescoço que parece uma papada.

Os estiramentos faciais são considerados cirurgias cosméticas de restauração. Eles não podem alterar a aparência nem interromper o processo de envelhecimento, nem podem apagar rugas superficiais, danos solares ou irregularidades na cor da pele. Os estiramentos faciais são cirurgias altamente personalizadas que são únicas para o rosto de cada pessoa.