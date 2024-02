Karol G é nomeada Mulher do Ano 2024 pela Billboard

Karol G está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, especialmente pelo sucesso que sua música alcançou internacionalmente, por isso a Billboard lhe concederá um reconhecimento especial ao nomeá-la Mulher do Ano de 2024.

A intérprete de ‘Bichota’ tem desfrutado dos reconhecimentos que obteve com seu último álbum intitulado ‘Mañana será bonito’, o mesmo com o qual iniciou uma turnê pelos Estados Unidos e América Latina, demonstrando sua influência como artista em diferentes partes do mundo.

Karol G Karol G / AFP (DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP)

Karol G é a Mulher do Ano de 2024

Como parte dos reconhecimentos à artista, no próximo dia 6 de março, Karol G receberá o prêmio de Mulher do Ano 2024 no Billboard Women in Music Awards, que será apresentado pela Marriott Bonvoy no Youtube Theatre de Hollywood Park, localizado em Los Angeles.

Karol G (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

Esses prêmios têm como objetivo honrar o talento de artistas em ascensão em diferentes disciplinas, além de reconhecer o trabalho das cantoras femininas que conquistaram um lugar importante na indústria musical.

“O lançamento do seu inovador álbum ‘Mañana será bonito’ provou que ela é uma força a ser considerada nas paradas de sucesso em inglês e espanhol. Estamos muito emocionados em homenageá-la como Mulher do Ano”, comentou Hannah Karp, diretora editorial da Billboard.

Karol G (ROBYN BECK/AFP)

Entre as artistas que serão homenageadas estão Maren Morris, Ice Spice, Kylie Minogue, Charli XCX, NewJeans, Luísa Sonza, entre outras personalidades que estarão presentes no evento para celebrar o melhor da música em inglês e espanhol.