Isabel Fillardis reflete sobre a nova Ritinha em Renascer: “Não me senti representada”

A novela “Renascer” capturou a atenção do público em sua segunda fase, revisitando debates importantes sobre representatividade na mídia. Isabel Fillardis, que interpretou a personagem Ritinha na versão original, compartilhou seus pensamentos sobre a nova interpretação de sua personagem por Mell Muzzillo, durante uma entrevista exclusiva no carnaval do Rio de Janeiro. Fillardis expressou que, apesar das qualidades de Muzzillo, não se sentiu representada pela escolha de uma atriz indígena para um papel anteriormente desempenhado por uma atriz negra, ressaltando a complexidade da representatividade racial na teledramaturgia.

LEIA TAMBÉM: Renascer: nos dias atuais, José Inocêncio lida com os filhos adultos

Programa Encontro - reprodução/ Globo

A atriz destacou a importância de reconhecer as diferenças entre as identidades negra e indígena, apontando para uma oportunidade de diálogo sobre diversidade e inclusão na mídia. Apesar dessa desconexão, Fillardis desejou sucesso a Muzzillo, enfatizando a importância de cada artista trazer sua essência para seus papéis, independentemente das comparações com as interpretações anteriores.

LEIA TAMBÉM: Renascer: quais atores da versão original voltam ao remake?

Fillardis também refletiu sobre sua própria carreira e a natureza imprevisível das oportunidades na indústria, adotando uma perspectiva filosófica e confiante em relação ao futuro. Sua jornada, marcada por um hiato nas telinhas, e o recente retorno demonstram a resiliência e a paixão pelo ofício.

Mell Muzzillo, por sua vez, expressou entusiasmo e responsabilidade ao dar vida a Ritinha, abordando a dualidade de uma personagem ao mesmo tempo, inocente e astuta, refletindo as mudanças sociais e culturais desde a primeira exibição de “Renascer”. A parceria com Xamã, outro estreante nas novelas, e a preparação para o desfile da Grande Rio, são momentos destacados de sua jornada na novela.

LEIA TAMBÉM: Renascer: apaixonada pelo inimigo, Sandra quer amor proibido