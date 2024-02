Esta é a série de época que poucos conhecem, mas tem sido classificada “melhor que Bridgerton”

Amamos as séries de época com os pomposos trajes de seus protagonistas, cenários de conto de fadas e histórias que misturam drama e romance à perfeição. É claro que a obsessão pelos dramas de época surge da nostalgia paradoxal de romantizar a história, o que nos leva a sonhar acordados e experimentar a estética da era da regência sem ter que presenciar os aspectos não tão glamorosos do século XIX, como as perucas enormes e a falta de higiene.

No entanto, esses dramas se concentram intencionalmente em famílias da classe social mais rica, o que lhes permite ilustrar uma imagem de glamour e cenários idílicos aos espectadores.

Com a chegada da nova temporada de Bridgerton (que será dividida em duas partes) focada no romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), muitos fãs estão em busca de uma série que sacie sua sede, e esta é a opção perfeita que muitos até mesmo têm classificado como "uma produção melhor". Trata-se de Belgravia, dirigida por John Alexander e produzida por Julian Fellowes, que foi responsável pela bem-sucedida série Downtown Abbey.

Belgravia

Este drama de época é uma adaptação do romance de mesmo nome, escrito por Fellowes. A trama se concentra em um segredo familiar desde uma festa na Bélgica às vésperas da batalha de Waterloo em 1825 até o bairro de Belgravia, na Inglaterra, na década de 1840.

"Belgravia começa no baile da duquesa de Richmond, que foi realizado em Bruxelas para o duque de Wellington na véspera da batalha de Quatre Bras, dois dias antes da batalha de Waterloo."

Entre os convidados estão James e Anne Trenchard, que vivem dos lucros de seu novo sucesso comercial. Sua pequena filha Sophia chama a atenção de Edmund Bellasis, filho e herdeiro de uma das famílias mais ricas e proeminentes da Inglaterra. Vinte e seis anos depois, em 1841, quando as duas famílias se estabelecem na recém-desenvolvida área de Belgravia, os eventos do baile e os segredos ainda ressoam", diz a premissa.

Assim como Downton Abbey, Belgravia está cheia de história real, com elementos da era vitoriana perfeitamente recriados para prender o espectador desde o primeiro momento.

A série também conta com uma segunda temporada intitulada ‘Belgravia: The Next Chapter’, que serve como sequência do programa original, que foi um projeto limitado transmitido em 2020. A nova série se concentra nos escândalos da família Trenchard, que também foram o foco de Belgravia.

“Belgravia: The Next Chapter é um drama de época ambientado em Belgravia, em 1871, onde o apaixonado namoro e subsequente casamento de Lord Frederick Trenchard e Clara Dunn desmoronam em meio ao escandaloso mundo da alta sociedade e segredos familiares enterrados há muito tempo.”

Os espectadores sentem-se atraídos pela série pela sua intrigante exploração do amor, do drama e das verdades ocultas dentro das altas esferas da sociedade”, diz a sinopse da sequência.