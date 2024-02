Eliminado da semana, Marcus não poupa palavras e define o vilão da edição

BBB 24: Marcus Vinicius é oitavo eliminado do reality show com % dos votos (Reprodução/TV Globo)

O oitavo eliminado do Big Brother Brasil 2024, Marcus Vinicius, deixou bem clara sua opinião sobre quem está sendo o maior vilão da edição até o momento.

Durante sua participação no Papo Reto, após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o brother decidiu revelar quem ele acredita estar desempenhando o papel de vilão e quem ele gostaria de ver eliminado do programa nas próximas semanas.

Ao ser questionado quem seria o grande vilão, Marcus demorou um pouco para responder, mas acabou utilizando as informações que teve conhecimento para cravar um nome: “Pelo pouco que vi agora? Rodriguinho. Pelo que tô vendo aqui. Mas é uma pessoa que também é planta na minha cabeça”.

Em contrapartida, ele não demorou para responder que Davi certamente é o protagonista da edição e que isso se dá pela percepção de jogo que o brother tem.

Para terminar as “alfinetadas”, Marcus também revela que saiu da casa com ranço de Michel, mas como está vendo o participante “se soltar no jogo” ele aposta que Mc Bin Laden deve ser o próximo eliminado da atração. “Ele tá oscilando muito ali, tá perdido”.

Obsessão por Davi

Em sua participação no Mais Você, na manhã desta quarta-feira, 14 de fevereiro, Marcus falou sobre a atitude dos brothers em relação a Davi. Ele relembrou do momento em que percebeu que Davi poderia se tornar uma potência do jogo ao ser indicado ao paredão por diversas vezes.

“Eu não sabia qual era a treta do Davi com as outras pessoas, porque tudo era muito confuso, ninguém sabia explicar direito. Tanto que agora a gente está vendo que realmente não existem grandes motivos”.

“Falei para elas [Wanessa e Yasmin] ‘Para, isso está virando uma obsessão já’. Falei para a Leidy que a Wanessa e Yasmin deviam estar chateadas comigo porque falei que estava virando obsessão esse negócio com o Davi. Aí foi uma visão mais emocional, de me preocupar, porque para mim já estava chegando muito no absurdo”, revela Marcus.

