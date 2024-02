De “Divertidamente 2″ a “Deadpool 3″: as prévias de filmes lançadas no Super Bowl

O Super Bowl LVIII nos trouxe várias surpresas, pois além da euforia pelo jogo, também foram lançados alguns trailers dos filmes que chegarão aos cinemas nos próximos meses. Com o objetivo de gerar grande expectativa entre o público, e também aproveitando toda a audiência.

Aqui compartilhamos os lançamentos e os trailers das produções que foram compartilhadas.

Divertidamente 2

Algumas semanas atrás, o primeiro trailer já havia sido lançado, embora sua transmissão durante o Super Bowl tenha gerado mais assunto. A data de estreia deste filme será em 13 de junho de 2024.

Deadpool 3

Trata-se de uma das produções mais esperadas, pois veremos o retorno do Wolverine, personagem interpretado por Hugh Jackman, além de continuarmos a desfrutar da atuação de Ryan Reynolds.

Sob a direção de Shawn Levy, o filme pertencente ao Universo Cinematográfico da Marvel chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 26 de julho de 2024.

Wicked

O trailer da primeira parte já foi lançado, pois o filme será dividido em duas partes, e a primeira delas está programada para ser lançada no final de 2024.

O filme apresenta Ariana Grande em seu primeiro papel principal em Hollywood, compartilhando o elenco com Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, entre outros.

O Planeta dos Macacos: Novo Reino

Em maio, será lançada uma nova parcela da bem-sucedida saga do Planeta dos Macacos. A trama explorará a evolução da sociedade dos macacos, que tem crescido e agora conta com um líder que busca a dominação total. Enquanto isso, os poucos humanos que sobreviveram experimentam uma regressão em seu desenvolvimento e são caçados pelos macacos dominantes.

Tornados

Descrita como a sequela do icônico filme de ação Twister, de 1996, a trama segue um grupo de caçadores de tornados que procuram controlar a força da natureza.

O filme conta com as interpretações de Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, sob a direção de Lee Isaac Chung. Sua estreia será em junho deste ano.

The Fall Guy

Ryan Gosling retorna às telonas, oferecendo uma atuação destacada em seu papel como um dublê de ação experiente. A trama se desenrola em torno de um romance que transformará significativamente sua vida.

O elenco do filme também inclui Emily Blunt, junto com as atuações de Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke e Teresa Palmer.

A estreia está prevista para maio deste ano.