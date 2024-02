BLACKPINK: Lisa abre sua própria empresa ‘LLOUD’

A rapper, cantora e dançarina do grupo feminino de k-pop, BLACKPINK, Lalisa Manobal, mais conhecida como Lisa, surpreendeu seus mais de 100 milhões de seguidores ao anunciar a abertura de sua própria empresa de entretenimento, que ela chamou de ‘LLOUD’.

Lisa nasceu em 27 de março de 1997 na Tailândia e, graças a uma audição realizada em sua cidade, foi selecionada pela empresa YG Entertainment para se tornar uma trainee ou aprendiz, onde, vários anos depois, conseguiu estrear com o grupo BLACKPINK junto com Jisoo, Rosé e Jennie.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé de BLACKPINK en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2023 el 22 de abril de 2023 en Indio, California. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

Por outro lado, Lisa do BLACKPINK fala 5 idiomas, incluindo tailandês, coreano, inglês, japonês e chinês, e em setembro de 2021 lançou seu primeiro single como solista intitulado "Lalisa", seguido de "Money" e depois lançou "SG" junto com DJ Snake, Ozuna e Megan Thee Stallion.

BLACKPINK renova seu contrato com YG Entertainment

Por outro lado, foi na quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, que através de um comunicado oficial foi anunciado que o BLACKPINK havia renovado seu contrato com a agência YG Entertainment, "Após cuidadosas conversas com o BLACKPINK, assinamos um contrato exclusivo para as atividades do grupo baseado em uma profunda confiança". No entanto, essa renovação de contrato é em grupo, não individualmente.

Lisa do BLACKPINK abre sua própria empresa 'LLOUD'

E apenas alguns meses depois, mais especificamente na quinta-feira, 8 de fevereiro, Lisa do BLACKPINK anunciou a abertura de sua própria empresa chamada 'LLOUD', "Apresentamos LLOUD, uma plataforma para mostrar minha visão na música e entretenimento. Junte-se a mim nesta emocionante jornada para superar juntos novos limites", lê-se na postagem compartilhada pela também modelo.

Lisa deixará o BLACKPINK e a YG Entertainment?

É importante destacar que Lisa não deixará nem BLACKPINK nem YG Entertainment, em poucas palavras, ela irá gerenciar sua carreira solo de uma forma diferente do que sua agência anterior fazia. Além disso, Lisa está seguindo os passos de sua companheira Jennie, que abriu sua própria empresa ODD ATELIER (OA).