5 séries curtas e aclamadas para assistir na Netflix: elas são extremamente viciantes

No vasto catálogo de séries da Netflix, houve muitos títulos que conseguiram entreter ao longo do ano. Em particular, existem cinco ficções de curta duração, minisséries, que conseguiram se destacar e ganharam a atenção do grande público da plataforma de entretenimento.

O corpo em chamas: Úrsula Corberó e Quim Gutiérrez protagonizam uma das minisséries mais assistidas dos últimos tempos. ‘O corpo em chamas’, dirigido por Jorge Torregrossa e Laura Mañá, mergulha em um dos casos mais midiáticos da história recente da Espanha: o crime da Guarda Urbana.

A garota de neve: Milena Smit e José Coronado protagonizam este thriller intenso cheio de drama, onde uma jovem jornalista mergulha na investigação do desaparecimento de uma menina, ocorrido durante a cavalgada dos reis em Málaga. É uma história inspirada em vários casos de desaparecimento nos últimos anos na Espanha.

A Queda da Casa Usher: é a nova produção do aclamado diretor americano Mike Flanagan e se tornou uma das propostas mais viciantes do ano. Nesta ocasião, a história de Edgar Allan Poe se transforma em sua versão mais crua e os capítulos vão narrando as mortes, uma a uma, de todos os membros da poderosa família Usher.

Treta: em seus dez episódios, conhecemos a história de Danny e Anny, um empreiteiro fracassado e uma empresária desanimada, que se conhecem após sofrerem um acidente de trânsito em Los Angeles e começam um conflito brutal que revelará o lado mais sombrio de cada um deles.

O Agente Noturno: trata-se de um thriller de espiões políticos americanos. É uma história que segue as regras tradicionais do gênero e conta com momentos cheios de ação e entretenimento que vão prender mais de um na poltrona.