Os detalhes “escondidos” em ‘Griselda’: 5 coisas na série da Netflix que a maioria não percebeu

Desde a sua estreia na Netflix em janeiro passado, Griselda conseguiu cativar as audiências e se manter entre as mais assistidas com sua história impactante e as atuações de um grande elenco.

No entanto, ao longo dos seis episódios do drama criminal sobre a vida de Griselda Blanco, também há vários detalhes "escondidos" que muitos dos espectadores não conseguiram perceber.

Felizmente, Andrés Baiz e Sofía Vergara, o diretor e co-criador da série, e a produtora executiva e protagonista da mesma, revelaram algumas dessas referências ocultas em uma entrevista para Tudum.

"É um espetáculo tão centrado nos personagens, é tão íntimo. Esses pequenos momentos, esses pequenos detalhes realmente fazem deste programa algo especial", explicou Baiz.

Os detalhes na série de narcotráfico 'Griselda' que passaram despercebidos

Queres saber quais são alguns dos easter eggs infiltrados na produção? Continue lendo para descobrir cinco deles que Baiz e Vergara revelaram em sua conversa com a plataforma.

O título da série sempre aparece com Griselda

Um dos detalhes que muitos espectadores talvez não tenham percebido é o fato de que o título da série aparece sempre que Blanco surge em close pela primeira vez em cada episódio.

"É um elemento formal unificador de todo o espetáculo", destacou Baiz. "Cada vez que fechava os olhos e pensava em Griselda, via um primeiro plano. Via Sofia Vergara em Griselda".

"Este é um espetáculo impulsionado por personagens. É uma peça muito íntima", acrescentou. Além disso, compartilhou que os títulos do episódio quatro e seis foram seus favoritos.

Escenas de la serie 'Griselda' | (Netflix © 2024)

O tic que Griselda tem em momentos de estresse

Outro aspecto que pode ter passado despercebido para grande parte da audiência é a compulsão de Griselda de brincar com seu anel sempre que se encontra em uma situação estressante.

"Se você não percebeu, sempre que Griselda se sente nervosa ou desconfortável, ela começa a brincar com um de seus anéis em sua mão direita. Isso significa que ela está com a cabeça cheia de pensamentos", explicou Vergara.

A atriz inventou o giro do anel e até usou um de rubi de sua coleção. Mas a ideia dos escritores não era essa. "O tic original era que Blanco batia a perna com as unhas", disse Baiz.

"No entanto, foi Sofia quem disse: 'Eu não quero fazer isso'. Eu quero fazer algo mais autêntico, mais real, que pareça mais apropriado para o personagem", acrescentou o diretor da produção da Netflix.

Escenas de la serie 'Griselda' | (Netflix © 2024)

Os cigarros de Griselda são “especiais”

Uma parte essencial do personagem de Griselda é seu vício em cigarro. Ao longo da série, ela pode ser vista fumando em inúmeras cenas, o que foi um verdadeiro desafio para Vergara.

"Para mim foi horrível porque nunca tinha tocado num cigarro na minha vida e já tinha 50 anos", confessou. "Então tive que começar do zero", desde saber até segurá-lo, acendê-lo, tirá-lo...".

"O Andi foi quem me ensinou. Ele veio até minha casa. Ele me ensinou a fumar. Ele me ensinou a consumir cocaína (falsa). Então foi muito divertido passar juntos na minha casa nos preparando...", acrescentou.

Felizmente, os cigarros que fumou durante as filmagens não continham tabaco, mas eram especiais. De acordo com Baiz, tratava-se de uma reprodução idêntica "feita para a magia do cinema".

Escenas de la serie 'Griselda' | (Netflix © 2024)

A prima de Sofía Vergara atua na série

Outra coisa que a audiência possivelmente não sabia era que uma das atrizes do elenco é prima de Sofia. Trata-se de Paulina Dávila, que interpreta Isabel, também prima de Griselda na ficção.

"Foi surpreendente porque eu não tinha visto a Paulina em 20 anos. A última vez que a vi ela tinha 10 anos. E foi emocionante para mim", contou. No entanto, esclareceu que ela não foi selecionada por parentesco.

"Nunca foi sobre: 'Ah, vamos escolhê-la porque é prima da Sofia", enfatizou. Na verdade, Baiz não tinha ideia de que ambas eram parentes quando decidiu dar o papel à estrela colombiana.

"Nunca antes havia trabalhado com Paulina, mas era amigo dela. Pensei: 'Isa é perfeita para ela' e ela interpreta um personagem incrível", afirmou. "Foi realmente fantástico trabalhar com ela".

Escenas de la serie 'Griselda' | (Netflix © 2024)

A pintura no banheiro de Griselda “representa” a protagonista

Durante o quarto episódio da série, Blanco toma banho em uma propriedade alugada em Palm Beach que possui uma pintura do personagem bíblico Salomé feita pelo artista alemão Franz von Stuck.

"Salomé dança de alegria enquanto seu servo lhe traz a cabeça de João Batista", observou Vergara. "Neste episódio, Griselda quer decapitar e matar os homens que a traíram...".

Por sua vez, Baiz enfatizou que a colocação da obra foi deliberada. "As mulheres sempre foram retratadas na arte em poses eróticas, em posturas submissas; sempre estão sorrindo", diz.

"Investigamos quem na história da arte foram mulheres empoderadas e fortes que derrotaram ou se opuseram aos homens de uma maneira muito específica", concluiu.