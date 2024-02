Netflix: 7 filmes de amor que vão fazer você chorar como nunca e emocionar seu coração.

A Netflix tem um vasto catálogo de séries e filmes que estão constantemente sendo atualizados. Desde longas-metragens de ação, terror e até mesmo para os mais sensíveis, de amor. Nesse sentido, existem 7 produções que prometem amolecer o coração e causar um mar de lágrimas nos milhões de assinantes.

Netflix: os sete filmes mais românticos que conquistam qualquer coração

Sempre no mesmo dia: é um filme de amor lançado em 2011 na Netflix. É estrelado por Anne Hathaway e Jim Sturgess. Sua trama gira em torno de Emma e Dexter, que se conhecem na formatura da faculdade. A partir daí, eles começam a desenvolver uma amizade, que se destaca pelo fato de concordarem em se encontrar a cada 15 de julho.

A la má fé: trata-se de um filme que surgiu entre o amor extinto de Aislinn Derbez e Mauricio Ochmann. Sua protagonista María Laura Medina, também conhecida como "Mala", é uma linda mulher que aspira a se tornar atriz. No entanto, enquanto alcança esse objetivo, ela inicia um novo empreendimento: aluga seus serviços para homens com parceiras e, em seguida, denuncia a infidelidade para as namoradas ou esposas, mas tudo muda quando começa a desenvolver sentimentos por um de seus clientes.

Na mesma onda: Sara e Lorenzo são dois jovens italianos que se apaixonam durante um acampamento de verão. Ambos compartilham um gosto pela navegação e desfrutam de passar tempo juntos. No entanto, Sara descobre que tem uma distrofia muscular que está progredindo rapidamente e que eventualmente causará sua morte.

Violet e Finch: baseado no romance homônimo de Jennifer Niven, é um filme disponível na Netflix cheio de uma história trágica e amorosa. Ele se concentra em jovens com feridas emocionais que os levam a ter pensamentos suicidas.

São histórias cheias de amor e esperança.

Quando te encontrar: baseado no romance homônimo de Nicholas Sparks, este filme segue a história de Logan, um soldado que descobre uma foto de uma linda garota durante suas missões no Iraque. Quando ele retorna para casa, seu único objetivo é encontrar a garota da foto para agradecê-la por ser seu amuleto da sorte.

No melhor momento: é um filme italiano que segue a história de Marta, uma jovem pouco atraente que sofre de uma doença rara chamada mucoviscidose, que a impede de levar uma vida normal. Apesar da vida que leva, ela estabelece um objetivo pessoal: conquistar o garoto mais bonito de seu círculo social.

Fogo no coração: é um filme que trata de um casal que luta pelo seu amor contra as adversidades. Ela vem de uma família rica e ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial que só tem uma pequena propriedade.