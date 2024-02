Lionel Messi está gerando uma enorme controvérsia na Ásia

O astro argentino Lionel Messi despertou a ira dos fãs chineses durante o jogo amistoso entre Inter de Miami e Vissel Kobe no Japão. Apesar do grande interesse gerado pela sua presença, Messi jogou apenas a última meia hora da partida, o que gerou críticas nas redes sociais.

Durante o jogo, Messi foi flagrado rindo com alguns companheiros depois de uma falha em uma cobrança de pênalti pelo Inter. Essa atitude desencadeou a indignação dos fãs chineses, que o acusaram de mostrar pouco interesse no resultado da partida.

Embora Messi tenha ficado de fora do jogo anterior em Hong Kong devido a desconfortos físicos, desta vez ele conseguiu jogar os últimos 30 minutos do encontro em Tóquio.

Apesar do curto tempo em campo, o argentino demonstrou sua qualidade com passes precisos e dribles espetaculares, embora não tenha conseguido concretizar oportunidades de gol diante do goleiro adversário.

O Inter de Miami, que conta com estrelas como Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, além de Messi, encerrou sua turnê asiática com esta partida, onde só conseguiram uma vitória em cinco jogos disputados. A preparação para a nova temporada da MLS será concluída na próxima semana com um amistoso contra o Newell's Old Boys.

Embora Messi tenha pedido desculpas por sua ausência no jogo anterior, sua breve participação neste encontro não conseguiu acalmar as críticas, e a polêmica continua no ar em relação ao comportamento do astro argentino durante a turnê asiática do Inter de Miami.

Inclusive, um famoso Youtuber de Hong Kong comprou uma camiseta autografada e depois a rasgou em um vídeo.