Jojo Todynho brilha na Sapucaí e emenda: “Eu sou liberdade de escolha”

Usando uma fantasia inspirada no ‘Polvo Sagrado’, a funkeira Jojo Todynho brilhou em sua estreia pela Mocidade Independente de Padre Miguel no segundo dia de desfiles na Sapucaí, no Rio. A escola apresentou o samba-enredo “Pede Caju que dou... Pé de Caju que dá!”

Exibindo sempre um sorriso largo e mostrando que apesar do estresse do desfile é possível se divertir, a cantora roubou a cena entre os fãs que lotavam as arquibancadas do sambódromo.

Mas, somo sempre, a alegria alheia incomoda muitas pessoas, que resolveram usar as redes sociais para criticar seu corpo e o modelo de sua fantasia, composto por um maiô bem cavado que exibia a marca de sol do biquíni.

Jojo, que perdeu mais de 50 quilos para desfilar, não desceu do salto durante o desfile, muito menos depois dele, quando foi cercada por repórteres para comentar o caso e falou da importância de mostrar seu corpo, apesar dos constantes ataques.

“É o que eu falo: ‘O corpo é só um acessório, o que prevalece é o nosso caráter’. O nosso caráter ele reverbera por todo o mundo, o corpo vai embora. Entre um barraco e outro, estudem. Eu estudo, estou no terceiro período de Direito”, disse a funkeira.

“Estou muito feliz. Vamos para cima, vamos em frente, vamos mudar, de forma leve e que acrescente na vida das pessoas. Eu sou liberdade de escolha”, disse Jojo.