Assim soa Sweet Victory, o tema icônico que o Bob Esponja apresentará no Super Bowl 2024

Bob Esponja vai se apresentar no show do intervalo do Super Bowl LVIII, sendo um dos eventos mais importantes no mundo dos esportes, e aqui compartilhamos a música que você poderá ouvir e tudo o que você precisa para assistir ao show.

O personagem de Fenda do Biquíni inaugurará o evento com uma interpretação destacada da música Sweet Victory, que se tornou viral após a exibição do desenho animado.

É importante destacar que esta apresentação será parte integrante da transmissão especial, que será organizada em conjunto pela CBS Sports e pela NFL, conforme confirmado por ambos em suas plataformas de redes sociais.

Este anúncio garante a participação do icônico personagem animado no evento esportivo.

"O Super Bowl 2024 Ao Vivo de Fenda do Biquíni incluirá: um segmento de abertura imperdível do Allegiant Stadium que recriará a icônica performance de Bob Esponja, Sweet Victory; travessuras ao longo do jogo do vilão Plankton, favorito dos fãs; aparições das Tartarugas Ninja; canhões reinventados na zona de pontuação que disparam Slime, Krabby Patties e pepinos; águas-vivas submarinas de AR dentro do estádio; trilhas de lama e abacaxis; e aparições surpresa de queridos personagens da Nickelodeon entre a multidão", afirmou um comunicado emitido pela CBS Sports.

Bob Esponja

‘Sweet Victory’

Este tema, interpretado pela banda de rock ‘Big Time Rush’, foi introduzido no episódio especial do Super Bowl da série animada intitulado Band Geeks, que foi ao ar pela primeira vez em 2001.

A trama do episódio gira em torno de Bob Esponja e seus amigos formando uma banda para o show do intervalo do Bubble Bowl, uma paródia do Super Bowl.

Sweet Victory tornou-se um momento épico e surreal, no mundo submarino da Fenda do Biquíni.