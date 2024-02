Conheça as deslumbrantes medalhas de Paris 2024 pelas quais os atletas competirão

O início das emoções nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 está muito próximo e enquanto os atletas fazem os últimos ajustes antes do evento e os fãs preparam seu calendário, a competição surpreendeu a todos com a apresentação das novas medalhas que serão entregues aos vencedores de suas respectivas disciplinas.

Foi através das redes sociais da organização que foram publicadas uma série de imagens que mostram em detalhes o conteúdo dos elementos dos metais. Devemos começar dizendo que, embora as medalhas dos Olímpicos e dos Paralímpicos tenham algumas semelhanças, seu trabalho não é exatamente igual e possui variações valiosas e representativas.

Um dos elementos mais icônicos dos metais é o hexágono que adorna o centro do mesmo, que representa a forma geométrica da França e é feito com partes reais da Torre Eiffel, que se desprenderam após uma obra de renovação no século XX.

A única semelhança encontrada nas medalhas Olímpicas e Paralímpicas é a face frontal, onde, como já mencionado, aparece o hexágono. Na parte de trás, a medalha Olímpica tem uma vista lateral da Torre Eiffel acompanhada pela presença de um anjo. Enquanto na Paralímpica, apenas podemos ver uma vista de baixo da 'Dama de Ferro', além de contar com uma escrita em braille nas laterais.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 contarão com a participação de 10 mil atletas, representando mais de 200 nações em 306 provas de 32 esportes. Por sua vez, os Jogos Paralímpicos receberão 4 mil e 400 competidores que buscarão brilhar em 549 eventos de 22 disciplinas.