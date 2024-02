“Tenho que fazer respeitar minha mãe”: Michael Corleone quando falam mal de Griselda Blanco

Recentemente, Michael Corleone, filho mais novo de Griselda Blanco, foi convidado no programa ‘El Gordo y La Flaca’, onde falou com Raúl de Molina e Lili Estefan sobre sua mãe.

O apresentador não hesitou em perguntar como ele se sente quando as pessoas na rua o questionam ou o criticam pelos crimes cometidos por sua mãe, pelos quais ela passou anos na prisão.

"Eu sei que minha mãe não era uma santa, sei que ela fez coisas ruins. Hoje em dia, não posso glorificar esse tempo, essa era, como costumava pensar quando era mais jovem. Agora, aos 45 anos e um pouco mais sábio, entendo o que é diferente, o que é bom e o que é ruim. Como pai, preciso entender as coisas como elas são, como filho, devo respeitar minha mãe, mas como pessoa desta sociedade, entendo que ela fez coisas ruins e não posso glorificá-las. O que eu digo é que não me digam isso na minha cara ou quando eu estiver presente, porque aí teremos problemas", disse Michael Corleone.

É importante lembrar que o filho de Griselda Blanco apresentou uma ação contra a atriz Sofía Vergara, assim como a Netflix, por usar a imagem de sua mãe, também conhecida como 'A Madrinha', sem sua autorização ou a de qualquer um de seus familiares.

Diante disso, Sofia Vergara, durante a promoção de 'Griselda', foi convidada para uma entrevista com o renomado jornalista Tony Dandrades, que a questionou se ela teve ou não contato com a família de Griselda Blanco com o interesse de conhecer mais sobre sua vida.

Depois veio a pergunta sobre o que aconteceu com o filho de Griselda Blanco, após o processo movido contra a atriz e a Netflix pelo uso não autorizado de seu nome e imagem, que ultrapassa os 100 mil dólares.

O jornalista lembrou que na ação judicial consta que há relatos incluídos no livro do filho de Griselda Blanco que supostamente foram usados na série sem sua autorização, após supostamente tê-los narrado a dois dos réus.