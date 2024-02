Taylor Swift anuncia que ‘The Eras Tour’ chegará ao Disney+

De acordo com a publicação de Taylor Swift, o conteúdo que estará na plataforma incluirá o concerto completo de Los Angeles, além de quatro músicas que fizeram parte da seção acústica.

Setlist de Taylor Swift en México Setlist de Taylor Swift en México / Instagram de Taylor Swift

A notícia do relançamento do filme na plataforma Disney+ vem acompanhada do lançamento do novo álbum da artista, 'The Tortured Poets Department', que estará disponível a partir de 19 de abril.

Tags