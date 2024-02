A inesperada mensagem de Shakira para Piqué no seu aniversário

Shakira / Gerard Piqué O casal parece ter deixado para trás as desavenças (Instagram (@3gerardpique))

Tudo indica que a guerra entre Shakira e Gerard Piqué chegou ao fim após dois anos cheios de polêmicas e indiretas por parte da cantora em suas letras. Foi no dia 2 de fevereiro que as diferenças foram deixadas de lado entre o ex-casal.

O motivo? A celebração de seus aniversários, já que ambos nasceram no mesmo dia, mas com uma diferença de 10 anos: Shakira completou 47 anos e Gerard Piqué, 37. O tempo cura tudo e a cantora tem superado as mágoas após a infidelidade cometida pelo pai de seus filhos.

De acordo com meios de comunicação espanhóis, ela mesma teria sido responsável por aproximar-se de Piqué, a quem alguns meses atrás deixava exposto ao escárnio público por questões como: sua sessão #53 com Bizarrap e TQG junto com Karol G.

A mensagem de Shakira para Piqué em seu aniversário

Parece que Shakira busca deixar para trás as brigas pelo bem-estar de seus filhos: Milan e Sasha, que se mudaram com ela para Miami e tiveram que lidar com a distância de seu pai.

O ex-casal teria trocado mensagens focando no bem-estar de seus dois filhos, um fato que surpreende os usuários e a imprensa em geral devido a terem se tornado um dos ex-casais mais comentados e perseguidos pelo escândalo que ele provocou com seu novo relacionamento e ela com as letras de suas músicas.

Embora há várias semanas se especule sobre a proximidade de ambos por causa das crianças; agora vários meios de comunicação espanhóis afirmam que a intérprete decidiu deixar uma mensagem no WhatsApp para o empresário como parte da relação amigável que estão começando a retomar.

A mensagem enviada teria sido o emoji de uma vela em comemoração ao novo ano, que foi respondida por Piqué da mesma forma.

Sobre a celebração de ambos, sabe-se que Piqué esteve acompanhado de sua namorada Clara Chía Martí; enquanto Shakira celebrou em várias ocasiões tanto com seus filhos como com alguns amigos.

“Muito obrigada a todos pelas suas mensagens tão carinhosas! É um prazer comemorar 37 anos assim”, disse a cantora que espera lançar um novo álbum este ano, além do anúncio de uma possível turnê mundial após o sucesso alcançado ao destilar toda sua desilusão em suas últimas músicas.