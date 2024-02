Que loucura! Isso custa um ingresso para o Super Bowl para o jogo entre Chiefs e 49ers

Super Bowl XXXIX Halftime Show Fogos de artifício durante a apresentação de Paul McCartney no show do intervalo do Super Bowl XXXIX no Alltel Stadium em 6 de fevereiro de 2005 em Jacksonville, Flórida (Al Bello/Getty Images)

Como todo mundo sabe, o Super Bowl LVIII é um dos eventos esportivos mais importantes do mundo e atrai os olhares de muitos fãs. A poucos dias de acontecer, muitas pessoas não querem perder a oportunidade de entrar no Allegiant Stadium de Las Vegas, local que receberá seu terceiro grande jogo da NFL.

Esta final será disputada pelos Chiefs, que venceram os Ravens na Conferência Americana, e pelos 49ers, que derrotaram os Lions na Conferência Nacional, e promete ser uma das mais importantes dos últimos anos, pois o Super Bowl LIV (2020) foi o mais caro até agora, onde o ingresso mais caro custou US$ 6.327, quando os Chiefs venceram os 49ers por 31-20 no Hard Rock Stadium de Miami.

O troféu Vince Lombardi e os capacetes de São Francisco e Kansas City são exibidos como parte da coletiva de imprensa do comissário da NFL Roger Goodell durante o Super Bowl 58, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, em Las Vegas AP (Matt York/AP)

Agora, em 2024, 65.000 pessoas assistirão ao Allegiant Stadium em Las Vegas para ver o Super Bowl, de acordo com a Ticketmaster, uma das maiores empresas de venda de ingressos do mundo. O ingresso mais barato custará US$ 7.238 levando em conta as taxas de serviço e de processamento de pedidos.

No entanto, se um fã da NFL quiser comprar um dos assentos “melhor localizados”, ele terá que pagar US$ 63.052,95 que equivalem a US$ 52.000 do valor do ingresso, US$ 11.050 de imposto de serviço e US$ 2,95 de taxa de processamento do pedido.

Apesar dos preços altos, os bilhetes para esta final a ser disputada em Las Vegas no próximo domingo, 11 de fevereiro, e para ver Usher no show do intervalo, estão quase esgotados.