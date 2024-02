O rei Charles III é visto pela primeira vez após seu diagnóstico de câncer

O rei Charles III foi visto pela primeira vez nesta terça-feira após seu diagnóstico de câncer, após a cirurgia de próstata que ele passou na semana passada.

O monarca, de 75 anos, foi captado pelas câmeras quando estava em seu carro com sua esposa, a rainha consorte Camila. Eles estavam saindo de sua residência em Clarence House, em Londres, conforme relatado pela revista Quien.

O meio citado indicou que a agência britânica de notícias PA informou que o rei saiu de sua residência em Londres "para ir ao próximo Palácio de Buckingham antes de pegar um helicóptero para se dirigir à sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra".

Trata-se da primeira aparição pública do rei Charles III depois de ter anunciado na segunda-feira que tinha câncer. Ele estava sorridente cumprimentando as pessoas.

O Palácio de Buckingham divulgou que o rei foi diagnosticado com câncer durante sua cirurgia de próstata, mas assegurou que o carcinoma não está localizado nesta parte do corpo. No entanto, não especificaram onde ele tem a doença, nem qual é o seu nível de gravidade, apenas indicaram que ele iniciou o tratamento.

Rishi Sunak, primeiro-ministro conservador britânico, afirmou que a carcinoma foi detectada “precoce” no rei, o que traz boas expectativas para sua recuperação.

O rei Charles III sem atividades públicas

Rei Charles III / Camila Parker O rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023 (AP Photo/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

No momento de anunciar o câncer diagnosticado ao rei, o Palácio de Buckingham disse que Sua Majestade continuará a lidar com assuntos de Estado e procedimentos oficiais, mas estará afastado das atividades públicas.

Asseguraram que o monarca "continua totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera voltar a desempenhar plenamente suas funções públicas o mais rápido possível".

Diante destas palavras, por enquanto, não está prevista uma abdicação do rei.

Caso seja necessário que alguém o substitua em algum de seus papéis, apenas um dos sete conselheiros de Estado poderá fazê-lo, que são a rainha consorte Camilla, seu filho, o príncipe William, seu filho mais novo, o príncipe Harry, seu irmão, o príncipe Andrew, a princesa Beatriz, sua irmã, a princesa Anne, ou o príncipe Edward.