O desprezo do príncipe William a Harry após sua visita a Londres devido à doença de seu pai

O príncipe Harry viajou com grande urgência para o Reino Unido após saber que seu pai, o Rei Charles III, está com câncer, situação que o levou a se reunir novamente com a família real, apesar das diferenças que eles têm.

A chegada de Harry em Londres foi registrada por diferentes meios de comunicação e ele decidiu fazê-lo sozinho, então Meghan Markle e seus filhos: Archie e Lilibeth ficaram em Los Angeles.

Foram nove meses desde que Harry não via seu pai, então sua chegada a Clarence House tem sido envolta em algumas tensões, devido ao fato de o príncipe ter renunciado aos seus títulos reais e exposto publicamente sua família com seu documentário na Netflix e seu livro 'Spare'.

O desentendimento do príncipe William com Harry após sua chegada a Londres

São muitos os que esperam ver finalmente o príncipe William e Harry reconciliados e juntos como irmãos, e a doença de seu pai parecia ser um bom momento para reuni-los, mas aparentemente não será assim.

E é que, apesar de que Harry não teria nenhum problema em manter uma conversa com o futuro herdeiro ao trono, o mesmo não acontece com ele, que não teria a intenção de interromper seus compromissos para ver a cara de seu irmão, segundo afirmou o Daily Mail.

As responsabilidades com a coroa recaíram prematuramente sobre o príncipe de Gales devido à inesperada doença de seu pai e à convalescença de sua esposa, Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal há alguns dias, da qual não temos detalhes.

De acordo com alguns meios de comunicação do Reino Unido, Harry "passou uma noite em um hotel em Londres" porque não tem residência em seu país, depois de ter sido desalojado no ano passado de Frogmore Cottage, sua residência real.

"Harry não passou a noite em nenhuma residência real, pois ele ficou sem lar em solo britânico desde seu despejo de Frogmore Cottage no ano passado, e acredita-se que ele possa ter se hospedado em um hotel de luxo", apontou o DailyMail.com.

De acordo com a mídia, espera-se que Mark Dyer, que foi mentor dos príncipes após a morte de Diana e é amigo dos irmãos, possa atuar como ponte entre os irmãos, já que ainda não há planos oficiais para que se reúnam.