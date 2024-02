Netflix: o belo filme que dura menos de 2 horas e que seu coração nunca esquecerá

Às vezes, as pessoas chegam em casa após um dia devastador, descansar e acessar a Netflix parece uma das melhores ideias. Para a sorte de muitos, não é necessário procurar mais. Nas tendências mais assistidas da plataforma de streaming, conseguiu-se posicionar um belo filme de sucesso e esperança.

‘Uma Linda Vida’: um filme cheio de amor e esperança

Trata-se de um belo filme que fará com que todos os assinantes acreditem em sonhos e esperanças. ‘Uma Linda Vida’ abre a porta para o amor e o destino. O filme é dirigido por Mehdi Avaz e escrito por Stefan Jaworski e conta com uma trilha sonora acompanhada por uma história maravilhosa. A história mostra uma parte íntima do enredo, protagonizada pelo cantor dinamarquês Christopher como Elliott Winther.

‘Uma Linda Vida’ chegou ao catálogo da Netflix no ano passado, especificamente em 1º de junho de 2023, mas rapidamente se tornou um sucesso em vários países. A personalidade e o roteiro do filme resgatam os sonhos perdidos com a grande esperança de um novo dia. No entanto, o filme é inspirado em uma história real?

É uma história emocionante cheia de sonhos e esperanças

Em ‘Uma Linda Vida’ conhecemos Elliott Winther (Christopher), um pescador com uma bela voz. Durante uma apresentação, ele é descoberto por uma bem-sucedida agente musical, Susanne (Christine Albeck Borge). Ela decide aproximar o homem de sua filha recentemente separada, Lily (Inga Ibsdotter Lilleaas). Em sua difícil jornada para ascender na indústria musical, Elliott terá que enfrentar fantasmas do passado, ao mesmo tempo em que lida e compreende o novo amor pela jovem.

O filme está repleto de momentos emocionantes, ambientados com uma excelente trilha sonora. As brilhantes atuações, as belas paisagens e a música conduzem a uma bela história com altos e baixos.