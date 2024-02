Messi demonstrou ser um ‘pecho frio’ em seu último jogo amistoso no Japão

A pré-temporada do Inter Miami, comandado por Lionel Messi, não está indo bem. Nesta quarta-feira, 07 de fevereiro, o clube das ‘Garças’ perdeu nos pênaltis, onde ‘La Pulga’ não participou da marcação máxima.

A atitude tomada pelo argentino, em uma das cobranças de seus companheiros, desencadeou uma onda de críticas nas redes sociais, onde o termo ‘pecho frío’ veio à tona, o termo se refere a falta de paixão ao vestir a camisa. Robert Taylor cometeu o erro que permitiu ao Vissel Kobe empatar na decisão por pênaltis (3-3).

O atual vencedor do The Best e da Bola de Ouro optou por rir do ocorrido, enquanto conversava com Jordi Alba. Apesar da derrota, que veio com o erro de Gregore de Malgalhaes da Silva, Messi saiu com um tom sério, mas agradecido aos seus adversários.

Recentemente, interrompeu uma sequência de 12 jogos sem vencer e os compromissos que enfrentou até agora em 2024 deixaram uma imagem preocupante, já que a única vitória do ano foi com reservas e contra uma seleção de jogadores da liga de Hong Kong. A partida terminou 4 a 1 para a equipe rosa, que só conseguiu desbloquear o jogo no minuto 50.

Detalhes da partida

Sergio Busquets jogou 25 minutos e saiu lesionado

Luis Suárez jogou 75 minutos, sem tentativas ao gol

Jordi Alba jogou os 90 minutos e converteu seu pênalti

Lionel Messi jogou os últimos trinta minutos, mas não chutou na disputa de pênaltis

Leonardo Campana, avançado equatoriano, foi quem abriu a série de penalidades com um chute certeiro. Em duas semanas começa a Major League Soccer e o balanço do Inter de Miami causa preocupação.