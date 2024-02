Estes são os shows de intervalo Super Bowl mais bem-sucedidos de todos os tempos

Chegou o domingo mais emocionante do ano, aquela data em que os fãs e não tão fãs de futebol americano se reunirão para assistir ao campeão da Conferência Americana e favorito da nação swiftie, os Chiefs de Kansas City, enfrentando o campeão da Conferência Nacional, os 49ers de San Francisco. Não há dúvida de que este é um show completo, pois a emoção não será proporcionada apenas pelos capacetes e pela bola oval, o microfone também terá os olhos do mundo sobre ele, durante e após a tão esperada transmissão.

Rihanna no Apple Music Super Bowl LVII Intervalo Show no State Farm Stadium em 12 de fevereiro de 2023. / Foto: Getty Images (Ezra Shaw/Getty Images)

Nesta ocasião, o responsável por fazer as pessoas dançarem será Usher, que em seu canal do YouTube conta com mais de 7,9 milhões de assinantes e mais de 6,570 bilhões de visualizações em todos os seus vídeos. Sem dúvida, o rapper norte-americano tem um alto padrão, pois as últimas três apresentações do intervalo geraram mais de 524 milhões de visualizações no total dentro do canal oficial da NFL.

Os shows se tornaram um atrativo por si só, como mostra disso, os 10 vídeos mais assistidos no canal da NFL estão todos relacionados a esse momento. Por outro lado, a música latino-americana está bem representada; no primeiro lugar está Shakira junto com JLo quando conquistaram o Hard Rock Stadium de Miami com um dos espetáculos mais memoráveis, demonstrando assim o alcance que os fãs da América Latina podem ter.

Estes são os shows do intervalo mais bem-sucedidos de todos os tempos

Beyonce, Chris Martin de Coldplay e Bruno Mars no Pepsi Super Bowl 50 Intervalo Show no Levi's Stadium em 7 de fevereiro de 2016. / Foto: Getty Images (Ronald Martinez/Getty Images)