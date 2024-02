Digna de Griselda? Assim parece a elegante mansão de Sofía Vergara em Los Angeles

Sofía Vergara abriu as portas de sua grande residência para os internautas ao compartilhar como sua mansão em Los Angeles é, mostrando vários cantos de sua casa e os luxos que ela tem, fazendo alguns comentários sobre os quartos e a decoração deles.

A atriz colombiana tem estado na boca de muitas pessoas devido à estreia de sua nova série na Netflix, 'Griselda', tornando-se um sucesso não apenas em sua terra natal, mas também em todo o mundo, chamando a atenção também pela participação de Karol G na produção.

A propósito disso, vários portais web têm estado falando sobre ela, tentando encontrar vários detalhes sobre sua vida, incluindo a revista Architectural Digest, que se dedica a criar conteúdo voltado para arquitetura.

E nesta ocasião, ele conseguiu marcar um encontro para que Sofía Vergara abrisse as portas de sua casa, de modo que todos os seus seguidores pudessem ver os luxos dentro da mansão que ela possui em Los Angeles.

O tour começou com uma de suas salas favoritas: a sala de jantar. No vídeo compartilhado no YouTube, a atriz comenta que gosta dela pelo estilo que possui, especialmente pelos pequenos detalhes do teto, mostrando flores em relevo pintadas à mão.

Em relação à cozinha, a culinária colombiana destaca suas raízes latinas, indicando que para sua cultura a comida é muito importante, especialmente quando se trata de compartilhá-la com amigos e familiares, razão pela qual esta sala é tão ampla e conta com uma grande ilha para que várias pessoas possam se sentar para degustar seus pratos.

A seguir, mostrou onde costuma fazer suas reuniões, que é a sala de estar. O lugar é amplo, com uma enorme claraboia sobre ela, proporcionando uma ótima vista para o quintal onde está sua grande piscina.

Sofía Vergara não esquece das suas raízes

No mesmo clipe, a atriz deixou claro que não se esquece de onde vem, indicando que uma das coisas que ela queria que fizessem parte da sua decoração eram esculturas e pinturas do falecido artista, Fernando Botero.

Pode-se ver que em algumas salas de sua casa, você conseguiu colecionar algumas obras do escultor, especialmente uma pintura intitulada 'O Matador', com a qual sonhava ter quando era jovem, até que finalmente conseguiu obtê-la.

Além disso, Sofía Vergara tem sua família muito presente, com algumas fotos de vários membros de seu círculo, como seu irmão falecido e alguns primos, mostrando que ela ainda os mantém por perto.