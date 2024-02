Clara Chía está com problemas legais? Por esta razão seria processada na Espanha

Desde que se soube que Clara Chía era namorada de Piqué, ela não parou de estar envolvida em polêmicas e agora menos ainda, já que se sabe que ela poderia ser processada na Espanha.

A catalã enfrentaria problemas com a justiça devido a uma antiga disputa que tem com Jordi Martín, o paparazzi que tem acompanhado de perto seu caso, e que o casal denunciou meses atrás por assédio.

Por que Clara Chía poderia ser processada na Espanha?

Bem, agora parece que os papéis se inverteram, pois o comunicador aparentemente foi interceptado pelos Mossos d'Esquadra, que o mantiveram detido de forma irregular por aproximadamente uma hora.

"Eram seis e depois oito policiais. Parecia um terrorista. Muito barulho por nada, na realidade. Acreditamos que algum dos funcionários desceu para pegar um cardápio e deve tê-lo reconhecido, avisando a Clara ou a Gerard", revelou uma fonte próxima a ele.

A esse respeito, Martín tem a mesma versão. "Me disseram que uma senhora ligou para eles porque estava assediando-a, que a seguiu de casa para o trabalho." E não era verdade. Acabei de chegar ao café (em que estava)", relatou, dando mais detalhes do assunto.

“Estou considerando a possibilidade de apresentar uma queixa contra a senhora Clara Chía por assédio, por me impedir de realizar meu trabalho e por perda de lucro, ou seja, não ter conseguido trabalhar não apenas na manhã do dia 31 e 2 de fevereiro”, explicou, de acordo com o que foi relatado pela People en Español.

Dessa forma, eles voltariam a se ver sob a justiça, pois ele já teve por alguns meses uma ordem de afastamento de pelo menos 400 metros de Clara Chía. No entanto, em 10 de setembro passado, o casal recebeu uma negativa ao tentar prorrogar a ordem de afastamento, então ele não estaria violando nenhuma lei.