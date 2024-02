Taylor Swift revela as colaborações que terá em seu novo álbum

Taylor Swift revela as colaborações que seu novo álbum terá (Redes Sociales)

Taylor Swift não para de surpreender seus fãs com tudo o que tem preparado para este 2024, especialmente com o lançamento de seu novo álbum intitulado ‘The Tortured Poets Department’, que será lançado em 19 de abril em todas as plataformas digitais.

A cantora americana deu a notícia durante a cerimônia do Grammy depois de ganhar na categoria de 'Melhor Álbum Vocal Pop', no entanto, decidiu compartilhar os detalhes através de sua conta do Instagram, onde revelou a lista oficial de faixas.