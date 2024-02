Simples bolo e um buquê de rosas, assim Cristiano Ronaldo comemorou seu aniversário

Cristiano Ronaldo celebrou seu aniversário de 39 anos nesta segunda-feira, 05 de fevereiro. O português teve uma importante celebração junto com sua família, além de retornar aos campos de treinamento após sua leve lesão na panturrilha.

“Agradecido por passar meu aniversário de 39 anos da melhor maneira possível: com minha família e de volta ao campo de treinamento. Obrigado a todos pelas calorosas mensagens”, escreveu em sua conta do Instagram.

O que chamou a atenção na celebração foi o simples bolo e buquê de rosas que o jogador do Al Nassr recebeu.

Cumpleaños de Cristiano Ronaldo Captura de pantalla

Ao lado de seus quatro filhos e sua parceira Georgina Rodríguez, CR7 posou ao lado das duas sobremesas que tinham velas em homenagem ao seu aniversário. Da mesma forma, em sua residência, ele foi homenageado com dezenas de flores brancas por suas filhas.

A sobremesa se destacou pela presença de frutos secos, assim como chocolate líquido que desenhava: "Feliz aniversário Cristiano".

Aniversário de Cristiano Ronaldo Captura de tela

Por que não faz festas e evita o álcool?

Em 2005, o pai do ‘Comandante’ faleceu. José Dinis Aveiro morreu de insuficiência hepática aos apenas 51 anos, depois de muito tempo abusando do álcool. Um evento que o marcou para levar uma vida mais dedicada ao cuidado físico e mental.

“Sua única adição é o futebol. Ele mesmo disse que quando jogava no Sporting de Lisboa, havia outros jogadores que eram melhores do que ele, mas nenhum com sua dedicação e trabalho”, declarou sua mãe.