Quem é o ex-marido da Rainha Camila que tem sido seu grande apoio nos bastidores?

Não são tempos bons para os Windsor. O anúncio de que o Rei Charles III está com câncer chocou toda a comunidade inglesa e as primeiras reações não demoraram a chegar, começando pela própria família. O príncipe Harry, distante de seu pai e de seu irmão nos últimos meses, voou imediatamente para Londres para se encontrar com o monarca britânico e mostrou seu apoio neste momento difícil que ele está passando.

Andrew Parker Bowles: o grande apoio da rainha Camila

Segundo informações divulgadas, a visita durou 40 minutos, após o duque de Sussex foi para um hotel. Uma demonstração de aproximação sutil e fria, mas reflete que, diante da complicada situação que a coroa enfrenta com dois de seus membros convalescentes, qualquer apoio é bem-vindo.

Um dos principais pilares nas sombras para a Rainha Camila é seu ex-marido, Andrew Parker Bowles, que, apesar de tudo o que aconteceu no passado, mantém um relacionamento muito próximo com a família real, especialmente com a princesa Anne, com quem teve um breve romance que nunca foi oficialmente confirmado, mas era um segredo aberto. Anos depois, ele foi escolhido como padrinho de um dos filhos da princesa, Zara Tindall.

Quem é o apoio da rainha Camila?

Na verdade, Andrew Parker esteve presente na coroação de Charles III ao lado de seus filhos Tom, Camila, Parker e Laura, e nenhum deles faltou a essa cerimônia especial e importante como prova de seus vínculos afetuosos com o recém-eleito monarca.

Andrew Parker informou a Camila e Charles III que está totalmente à disposição deles para o que precisarem, e quando chegar a hora, não seria a primeira vez que ele representaria a família real britânica.