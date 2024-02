Príncipe Harry viaja para Londres; ele pode retomar seu papel como monarca?

As diferenças entre o príncipe Harry e sua família real foram deixadas de lado depois que foi revelado que seu pai, o rei Charles III, está enfrentando um câncer. Esta situação fez com que ele viajasse com urgência para o Reino Unido para acompanhá-lo nesse momento difícil.

As últimas semanas têm sido bastante desafiadoras em relação à saúde para a monarquia britânica, pois depois que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal misteriosa que a mantém afastada de suas obrigações, o Rei passou por uma operação de aumento da próstata e foi durante esse processo que descobriram a doença.

É por isso que Harry, que está afastado da família real há mais de dois anos devido a brigas com alguns de seus membros, foi visto chegando em casa e espera-se que ele consiga uma reconciliação com seu irmão, o príncipe William.

O príncipe Harry pode retomar suas funções reais?

O príncipe Harry deixou sua esposa Meghan Markle em Los Angeles junto com seus filhos, Archie e Lilibeth, para viajar sozinho para o que foi sua casa por mais de 30 anos. O lugar onde ele ficará nos dias em que acompanhará seu pai não é conhecido, pois lembremos que no ano passado ele foi despejado de sua residência em Frogmore Cottage, em Windsor.

Espera-se que o ex-duque de Sussex fique hospedado em um hotel ou na casa de algum parente ou amigo durante sua visita. No entanto, a grande pergunta dos seguidores da família real britânica é se ele assumirá novamente seu cargo como príncipe, depois de ter decidido renunciar devido ao assédio da imprensa, ao racismo sofrido por Meghan e às diferenças com sua família.

Embora o Palácio de Buckingham assegure que o monarca já está recebendo o tratamento necessário, a próxima visita de Harry a Londres aumentou os rumores sobre a possível gravidade de sua saúde.

Teria sido o próprio Rei a informar Harry por telefone sobre sua doença, antes de emitir o comunicado à imprensa.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para tratar seu aumento benigno da próstata, foi observado outro assunto de preocupação. Os exames de diagnóstico posteriores identificaram uma forma de câncer", dizia o comunicado.

Embora a visita de Harry ocorra em meio a notícias desanimadoras, Charles III estaria “encantado” de se encontrar com seu filho, conforme revelou Kristina Kyriacou, ex-secretária de comunicações do monarca.

"O Rei ficará encantado em vê-lo e se disso puderem surgir boas notícias e houver uma reconciliação, acredito que todos ficarão felizes", afirmou na Sky News.

Sobre as suas funções reais, sabe-se que ele perdeu o seu papel como possível substituto de Charles III em caso de ausência ou doença do monarca, ao deixar de ser um ‘membro ativo’ da família real britânica, e estima-se que a sua viagem seja apenas para acompanhar o seu pai. Espera-se que o príncipe William retome a sua agenda após os problemas de saúde de Kate.