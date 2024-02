Netflix: o aclamado filme de 2 horas que te fará emocionar e rir ao mesmo tempo

Nos últimos dias, chegou à Netflix uma tragicomédia protagonizada por George Clooney que, instantaneamente, alcançou os primeiros lugares das tendências na plataforma de streaming. Este filme, com menos de duas horas de duração, promete emocionar e fazer rir os espectadores na mesma medida.

Conquistando os espectadores

‘Os Descendentes’, pelo seu título original, estreou em 2011 e teve uma duração de uma hora e 55 minutos. George Clooney se tornou o protagonista principal deste filme que consegue misturar drama com comédia e rapidamente subiu para os primeiros lugares do ranking da Netflix.

O filme segue a história de Matt King, que passa por uma mudança inesperada em sua vida quando sua esposa e mãe de suas duas filhas adolescentes entra em coma após um terrível acidente. Enquanto ele tenta fortalecer os laços com as duas jovens, Alexandra e Scottie, de 17 e 10 anos, respectivamente, ele enfrenta um terrível e sombrio segredo que acaba de descobrir e que, aparentemente, era um segredo aberto: sua esposa estava lhe traindo. Enquanto isso, a família irá debater se devem vender ou manter as terras que possuem no Havaí.

Direção por Alexander Payne

O filme é dirigido por Alexander Payne e foi lançado em 2011, mas recentemente chegou ao gigante do streaming, onde conseguiu ocupar as primeiras posições nas tendências mais assistidas. Esta tragicomédia consegue fazer rir e chorar igualmente, e conta com um grande elenco: George Clooney, Shailene Woodley (reconhecida pela trilogia de Divergente) e Amara Miller.

“George Clooney estrela o novo filme de Alexander Payne (SIDEWAYS, ELECTION) como um marido indiferente e pai de duas meninas, que é obrigado a reexaminar seu passado e abraçar seu futuro quando sua esposa sofre um acidente de barco em Waikiki”, revela a sinopse oficial.