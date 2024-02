Intervalo do Super Bowl 2024: onde assistir e a que horas começa a apresentação de Usher?

O Super Bowl 2024 está se aproximando rapidamente e a expectativa pelo famoso show do intervalo está aumentando.

Nesta edição, Usher será responsável por cativar o público com seu talento, acompanhado de convidados especiais. A seguir, detalhamos onde e quando você poderá desfrutar da performance do cantor.

Detalhes da apresentação de Usher

Data e localização

O Super Bowl 2024 será realizado neste domingo, 11 de fevereiro no impressionante Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada. Este evento esportivo será o cenário para testemunhar o confronto entre os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers.

Quanto ao show do intervalo, o responsável será o bem-sucedido cantor de R&B Usher, que promete um espetáculo surpreendente.

No contexto do Super Bowl 2024, ele lançará seu novo álbum intitulado "Coming Home", o que adiciona emoção adicional à sua apresentação.

Horário da apresentação de Usher

O jogo do Super Bowl 2024 começará às 6h40 da tarde, horário central de Miami. No entanto, o show do intervalo começará após o término dos dois primeiros quartos do jogo, o que pode estender a primeira metade do jogo até aproximadamente as 8h30 da noite em Miami.

Onde assistir

Para aqueles que desejam desfrutar da performance de Usher no intervalo do Super Bowl 2024, existem diversas opções disponíveis.

O espetáculo será transmitido em canais como NBC, ESPN, Fox Sports e CBS, bem como através das redes sociais e alguns canais do YouTube, especialmente o da NFL.

O intervalo do Super Bowl é um momento aguardado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Certifique-se de marcar no seu calendário e prepare-se para aproveitar o intervalo do evento esportivo com Usher e seus convidados especiais.