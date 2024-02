Descobriram seu romance com um homem casado e ela teve que renunciar à coroa de Miss Japão

O reinado da Miss Japão chegou ao fim devido a uma onda de críticas e comentários negativos em relação à modelo. Meios de comunicação internacionais recentemente divulgaram que Karolina Shiino, de 26 anos, está envolvida em um romance secreto com um homem casado, motivo pelo qual teve que devolver a coroa e renunciar.

Há algumas semanas, Karolina foi coroada como a mulher mais bonita do Japão e isso tem gerado polêmica, pois ela não é japonesa de nascimento nem de família. Isso tem causado uma onda de ódio contra ela.

A jovem nasceu na Ucrânia e depois mudou-se para o Japão com sua mãe quando tinha 5 anos. Mais tarde, ela adotou o sobrenome do seu padrasto. No entanto, ela indicou que sempre foi discriminada por ser de outro país e tudo se agravou quando foi coroada como Miss Japão, indicando que ela não representa a beleza japonesa.

Um homem casado

Shiino está atualmente no olho do furacão, pois a revista local 'Shukan Bunshun' revelou que a modelo tem um relacionamento secreto com um homem casado. Diante disso, a organização Miss Japão defendeu a rainha argumentando que ela não sabia nada sobre a esposa e a família do homem.

No entanto, pouco tempo depois, a rainha da beleza publicou em seu Instagram que sabia de tudo desde o início e, portanto, estendia suas desculpas públicas.

Por essa razão, Karolina decidiu renunciar ao seu reinado.

Lamentação pelo caso

Comentários na internet

Na publicação, ela recebeu mensagens de apoio de alguns seguidores, mas outros a criticaram severamente, o que a levou a desativar os comentários.

“Eu acredito que você estava trabalhando duro para se tornar japonesa e foi muito difícil para você ser uma estrangeira crescendo aqui”, foram alguns dos comentários.