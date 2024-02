Conheça os anunciantes de carros já confirmados para o Super Bowl LVIII

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers recebem o Super Bowl LVIII. O evento esportivo norte-americano do ano tem a fama de abrigar um dos melhores comerciais da indústria. E o setor automotivo não é exceção. No dia 11 de fevereiro de 2024 será a oportunidade perfeita para conhecer algumas das novidades mais emocionantes que a indústria nos preparou para este ano.

BMW - Talkin’ Like Walken

A BMW retornará ao Super Bowl LVIII com um anúncio de 60 segundos em colaboração com um dos atores de Hollywood mais reconhecidos. Christopher Walken, ator de filmes como Pulp Fiction, estará a bordo do novo BMW i5 totalmente elétrico. O anúncio poderá ser visto no canal do YouTube da marca nos Estados Unidos e será transmitido durante o primeiro quarto do jogo. Quanto ao carro, trata-se da oitava geração da Série 5, mas com propulsão totalmente elétrica.

Kia - ‘Big Game’

Como o nome sugere, o comercial da Kia para o Super Bowl LVIII destacará durante 60 segundos um de seus veículos principais. O Kia EV9, a minivan de 3 fileiras, será o protagonista principal do comercial. Recentemente, o carro ganhou o prêmio de North American Utility Vehicle of the Year, concedido diretamente pelo júri do North American Car of the Year. Portanto, fica claro que o Kia EV9 será um participante crucial da marca este ano.

Kia EV9 O EV9 será um elemento crucial para a marca no futuro

Toyota - Parceiro oficial do Super Bowl LVIII

A marca japonesa anunciou seu compromisso total com a competição da NFL. Tanto é assim que assinou uma parceria com dois atletas representativos do esporte. Tanto Brock Purdy, atual QB do San Francisco 49ers, quanto Eli Manning, QB vencedor da competição em duas ocasiões com o New York Giants, se aliaram à marca. O comercial terá 30 segundos e marca o retorno da marca a esta prestigiosa final. Um veículo chave será a totalmente nova Tacoma 2024, a picape estrela do fabricante japonês.

Toyota Super Bowl LVIII A marca japonesa será parceira oficial do Super Bowl LVIII

Volkswagen - Arrival

A marca Volkswagen celebra seus 75 anos de história desde sua estreia em solo norte-americano. O Super Bowl LVIII é uma excelente oportunidade para demonstrar a grande relevância que a marca conquistou ao longo dos anos. Até o momento, os detalhes sobre o comercial que veremos durante a competição não estão confirmados. Será uma insinuação do retorno do famoso Beetle ao portfólio da marca? Teremos que esperar até 11 de fevereiro para descobrir.