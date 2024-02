‘Chaves: A Exposição’ chega a 100 mil ingressos vendidos em janeiro e segue com agenda aberta para fevereiro

Caracterizado como um sucesso, a mostra ‘Chaves: A Exposição’, bateu a marca de 100 mil ingressos vendidos em seu primeiro mês de exibição no MIS Experience, em São Paulo. Os colecionadores de memórias afetivas marcaram presença no local, contabilizando 4 mil pessoas por dia.

“Para nós, é motivo de muito orgulho anunciar que atingimos essa marca de vendas apenas no primeiro mês de exposição. Acredito que os números refletem, além da popularidade dessa série tão amada no Brasil, a confiança que o público tem no padrão de qualidade das nossas exposições”, diz André Sturm, diretor-geral do MIS Experience.

Para explicar o sucesso da exposição, Felipe Pinheiro, sócio da Boldly Go e produtor executivo da exposição, a popularidade de Chaves e Chapolin Colorado foi uma das razões pelas visitas em massa.

“A série fez parte da infância e juventude de muitos brasileiros. O Grupo Chespirito foi um grande parceiro nosso na construção dessa exposição, proporcionando uma experiência imersiva com gosto de infância. Além de reconstruirmos diversos cenários nos mínimos detalhes, a família do Roberto Bolaños cedeu itens exclusivos e nunca expostos ao público para essa exposição”, explica Felipe.

Ficou curioso para saber o que esperar da mostra de sucesso? Confira:

Ônibus gratuito

‘Chaves: A Exposição’; saiba o que você vai encontrar na mostra do MIS Experience (Reprodução/MIS)

Para quem optar pelos transportes públicos, o evento facilitou o trajeto! Todos os dias em que a exposição estiver aberta, será disponibilizado um ônibus gratuito saindo da plataforma 5 do terminal turístico da Barra Funda a cada 1 hora — sempre meia hora antes do início de cada sessão. O ônibus também leva o público de volta para o terminal da Barra Funda. Confira, abaixo, os horários de funcionamento:

Saindo da Barra Funda: 09h30 às 19h30 (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 20h30.

Saindo do MIS Experience: 10h às 21h (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 22h.

Os ingressos para ‘Chaves: A Exposição’ podem ser adquiridos no site www.expochaves.com.br. Às terças-feiras, a entrada é gratuita – o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação). Vale lembrar que a mostra acontece normalmente no período de Carnaval.

SERVIÇO ‘CHAVES: A EXPOSIÇÃO’

‘Chaves: A Exposição’; saiba o que você vai encontrar na mostra do MIS Experience (Reprodução/Diego Valverde/MIS)

Data: a partir de 05/01/2024

Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo/SP

Ingressos: Gratuito às terças | Quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Vendas no site www.expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience

Horários:

Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h)

Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)

Classificação indicativa: livre